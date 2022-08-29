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Российские автолюбители назвали лучшие марки машин

Анастасия Колоскова
Общество
Российские автолюбители назвали лучшие марки машин
Фото: Depositphotos

Топ-100 лучших марок машин подготовил автомобильный портал «Дром» по результатам опроса 2,5 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе портала.

Уточняется, что автомобилистам предлагалось оценить внешний вид, салон, двигатель и ходовую часть своих машин по 10-балльной шкале.

Так, абсолютным лидером рейтинга оказался Lexus LX570, который набрал 9,5 балла из 10 возможных. Второе место занял спортивный седан бизнес-класса Lexus GS350. Также в тройку лидеров вошел седан Lexus IS250.

Первая десятка рейтинга включает Infiniti FX37, Land Rover, Range Rover Evoque и Audi A7, а также другие машины марки Lexus.

В основном в топ-100 попали представители японского, американского и европейского автопрома. Помимо этого, в него вошли три модели из Южной Кореи — Kia Optima, Hyundai i40 и Hyundai Genesis. При этом ни одного автомобиля китайского или российского производства в списке не оказалось.

До этого заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал «Вечерней Москве», что качественные автомобили не требуют специальной защиты от солнца, так как рассчитаны на высокие температуры. Тем не менее салон машины может нагреться до некомфортных человеку температур, если не позаботиться об охлаждении заранее.

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