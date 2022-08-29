В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя
Денежное пособие по уходу за ребенком нужно увеличить до полной зарплаты родителя, так как отпуск одного из взрослых может сильно ударить по семейному бюджету. С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.
По ее словам, родители в РФ часто сталкиваются с финансовыми трудностями при рождении ребенка, так как зачастую один из родителей уходит в отпуск и перестает получать деньги.
В данный момент закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов от среднего заработка. По словам Волынец, россияне регулярно просят увеличить выплату.
— Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет, — цитирует Волынец RT.
17 августа Общественная палата (ОП) России предложила ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Данная инициатива уже направлена в профильную рабочую группу Госсовета. Также авторы предлагают увеличить ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей до уровня прожиточного минимума. При этом финансовое положение семьи не будут учитывать.