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В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя

Георгий Соланович
Общество
В России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Денежное пособие по уходу за ребенком нужно увеличить до полной зарплаты родителя, так как отпуск одного из взрослых может сильно ударить по семейному бюджету. С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец.

По ее словам, родители в РФ часто сталкиваются с финансовыми трудностями при рождении ребенка, так как зачастую один из родителей уходит в отпуск и перестает получать деньги.

В данный момент закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40 процентов от среднего заработка. По словам Волынец, россияне регулярно просят увеличить выплату.

— Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет, — цитирует Волынец RT.

17 августа Общественная палата (ОП) России предложила ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Данная инициатива уже направлена в профильную рабочую группу Госсовета. Также авторы предлагают увеличить ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей до уровня прожиточного минимума. При этом финансовое положение семьи не будут учитывать.

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