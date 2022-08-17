Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Общественная палата РФ предложила выплаты в миллион рублей за третьего ребенка

Лейла Алиева
Общество
Общественная палата РФ предложила выплаты в миллион рублей за третьего ребенка
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Общественная палата (ОП) России предложила ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Об этом стало известно в среду, 17 августа.

Уточняется, что данная инициатива уже направлена в профильную рабочую группу Госсовета. Также авторы предлагают увеличить ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей до уровня прожиточного минимума. При этом финансовое положение семьи не будут учитывать.

В Институте научно-общественной экспертизы отметили, что благодаря таким мерам в стране будет рост рождаемости в 1,6 миллиона детей в 2022–2024 годах, а траты государства на выплаты не превысят 300 миллиардов рублей в год, пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Также для представленных к награде многодетных мам устанавливается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

По словам члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, для присвоения звания младший ребенок должен достигнуть годовалого возраста. При этом необходимо, чтобы все дети были в живых.

Россия Дети Выплаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте