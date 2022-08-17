Общественная палата РФ предложила выплаты в миллион рублей за третьего ребенка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Общественная палата (ОП) России предложила ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Об этом стало известно в среду, 17 августа.

Уточняется, что данная инициатива уже направлена в профильную рабочую группу Госсовета. Также авторы предлагают увеличить ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей до уровня прожиточного минимума. При этом финансовое положение семьи не будут учитывать.

В Институте научно-общественной экспертизы отметили, что благодаря таким мерам в стране будет рост рождаемости в 1,6 миллиона детей в 2022–2024 годах, а траты государства на выплаты не превысят 300 миллиардов рублей в год, пишут «Известия».

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ об установлении звания «Мать-героиня». Также для представленных к награде многодетных мам устанавливается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

По словам члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, для присвоения звания младший ребенок должен достигнуть годовалого возраста. При этом необходимо, чтобы все дети были в живых.