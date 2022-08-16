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Депутат ГД рассказала об условиях присвоения звания «Мать-героиня»

Елена Самойлова
Общество
Депутат ГД рассказала об условиях присвоения звания «Мать-героиня»
Фото: Pexels

Гражданка России должна родить и вырастить 10 своих детей для получения звания «Мать-героиня». Об этом во вторник, 16 августа, рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат уточнила, что для присвоения родительнице звания младший ребенок должен достигнуть годовалого возраста. При этом необходимо, чтобы все дети были в живых.

— Выплата размером один миллион рублей, скорее всего, не будет облагаться налогом, а вместе со званием наверняка дадут и льготы, — цитирует Бессараб РИА Новости.

Так, по словам парламентария, среди предполагаемых льгот будут досрочная пенсия, бесплатный проезд в общественном транспорте, предоставление более комфортного жилья и автомобиля.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня».

В начале июне глава государства предложил увеличить единовременную выплату семьям, удостоенным ордена «Родительская слава», со 100 до 500 тысяч рублей.

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