Отоларинголог дала советы, как подготовить организм к межсезонью

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Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, как подготовить организм к межсезонью.

Она посоветовала сейчас есть как можно больше сезонных фруктов и овощей.

— Сейчас наш организм впитывает все витамины и микроэлементы, которые содержатся в них. Потом он будет все это использовать при стрессовых ситуациях и во время вирусных инфекций будет защищать нас, — пояснила собеседница «Радио 1».

При этом врач отметила, что не стоит промывать полость носа для профилактики. Она пояснила, что слизистая полости носа и всех пазух имеет ту же структуру, что и бронхи с легкими. В этой слизи находятся защищающие организм антитела. А при промывании носа они уничтожаются.

Елизарова также посоветовала не забывать о вакцинации от гриппа, коронавируса и пневмококка.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков сообщил, что к 1 сентября в центре европейской части России произойдет резкое похолодание. Уже в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в дневные часы следует ожидать максимальных температур около плюс 14–16 градусов, передает МИР 24.

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