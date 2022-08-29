Дапкунайте не исключила своего возвращения в Россию

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Актриса Ингеборга Дапкунайте, которая вслед за другими звездами шоу-бизнеса покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине, не исключила своего возвращения в страну.

— Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать «никогда»? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить «никогда», но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения, — отметила знаменитость.

Однако коллега артистки Виктор Добронравов высказал сомнения относительно искренности Дапкунайте. Он убежден, что некрасивый поступок с ее стороны не исправят оправдания, передает StarHit.

В конце мая покинувшая Россию Дапкунайте объяснила, почему приняла подобное решение. Знаменитость призналась, что на отъезд из страны ее натолкнула изменившаяся ситуация на геополитической арене мира. По словам звезды фильма «Миссия невыполнима», уехав из России, она оставила «большую часть жизни» и тех людей, которых она любит и кому благодарна. При этом, несмотря на негативное отношение к российской спецоперации на Украине, Дапкунайте накануне была замечена на одном из московских кинофестивалей.