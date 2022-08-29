Андрей Бочкарев: ТИМ получают широкое распространение в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мосгосэкспертиза с начала года приняла более 30 строительных проектов, выполненных с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего с начала года в Мосгосэкспертизу на рассмотрение поступило более 30 проектов, выполненных с применением новейших технологий информационного моделирования. И с каждым годом объектов, разработанных с помощью ТИМ, становится все больше, — сказал он.

Заммэра добавил, что в столице внедрение информационных технологий в сфере экспертизы проектов ведется с 2012 года. По его словам, цифровизация строительной сферы позволит снизить административные барьеры, уменьшить время для инвестиционно-строительного цикла и многое другое.

Директор ГБУ «ГлавАПУ» Дмитрий Чумачков отметил, что благодаря цифровизации оборот бумажных документов у столичных проектировщиков в этом году сократился почти на две трети. Так, показатель составил девять тысяч листов ежемесячно вместо 20 тысяч.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что с начала этого года на территории бывших промышленных зон Москвы было построено и введено в эксплуатацию 63 объекта. Их общая площадь превышает 2,5 миллиона квадратных метров.