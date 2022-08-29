Двое мужчин предстанут перед судом за заказное убийство в Подмосковье в 2007 году
Двое мужчин предстанут перед судом за заказное убийство совершенное в 2007 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 29 августа.
По ее словам, подсудимые были знакомы между собой и договорились об убийстве за то, что заказчик простит исполнителю крупный долг. Для этого один подозреваемый передал незадолго до убийства второму пистолет и боеприпасы к нему.
14 июня 2007 года в поселке Андреевка Солнечногорского района в Подмосковье исполнитель выстрелил несколько раз в потерпевшего, отчего последний скончался на месте происшествия.
По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Организация убийства». Оба обвиняемых содержатся под стражей, причем стоит отметить, что исполнитель уже в 2020 году был осужден на пожизненное заключение за другое преступление.
Расследование по делу о заказном убийстве завершено и оно направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.
Другое заказное убийство предотвратили в Павловском посаде 18 августа. Пожилая женщина пыталась организовать покушение на собственного сына.