Двое мужчин предстанут перед судом за заказное убийство в Подмосковье в 2007 году

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Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, рабочий посёлок Андреевка Карта всех событий

Двое мужчин предстанут перед судом за заказное убийство совершенное в 2007 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 29 августа.

По ее словам, подсудимые были знакомы между собой и договорились об убийстве за то, что заказчик простит исполнителю крупный долг. Для этого один подозреваемый передал незадолго до убийства второму пистолет и боеприпасы к нему.

14 июня 2007 года в поселке Андреевка Солнечногорского района в Подмосковье исполнитель выстрелил несколько раз в потерпевшего, отчего последний скончался на месте происшествия.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Организация убийства». Оба обвиняемых содержатся под стражей, причем стоит отметить, что исполнитель уже в 2020 году был осужден на пожизненное заключение за другое преступление.

Расследование по делу о заказном убийстве завершено и оно направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Другое заказное убийство предотвратили в Павловском посаде 18 августа. Пожилая женщина пыталась организовать покушение на собственного сына.