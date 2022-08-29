В Кремле пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС

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Россия обеспечит безопасность делегации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с учетом рисков, которые связаны с непрекращающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом в понедельник, 29 августа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там (на Запорожской АЭС — прим. «ВМ») будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно так превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории, — отметил Песков.

При этом он уточнил, что делегация МАГАТЭ будет заезжать на ЗАЭС из зоны, которая находится под контролем Украины.

По словам пресс-секретаря президента РФ, речи о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции не идет.

Россия считает, что все страны должны оказывать давление на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать ЗАЭС и не угрожали безопасности всей Европы, передает РИА Новости.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства уже сформирована и направляется на Запорожскую АЭС, она прибудет туда на следующей неделе. По его словам, отправка миссии агентства обусловлена необходимостью «защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы».