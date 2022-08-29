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Синоптик спрогнозировал скорое исчезновение запаха гари в Москве

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Синоптик спрогнозировал скорое исчезновение запаха гари в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Запах гари, вызванный лесными пожарами на Рязанщине, исчезнет в Москве уже вечером в понедельник, 29 августа, из-за смены направления и силы ветра. Такой прогноз сделал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Если сегодня еще ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдет на юго-западный, а далее — на северо-западный, западный и еще будет очень сильным, — рассказал Синенков.

Он отметил, что из-за этого дым из Рязанской области будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу, минуя Москву.

По словам Синенкова, сильный ветер приведет к тому, что продукты горения за счет перемешивания воздуха будут уходить в верхние слои атмосферы и их концентрация будет незначительной.

Он уточнил, что запах гари еще может ощущаться в столице днем в понедельник, однако с вечера его уже не будет, передает РИА Новости.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил поступление смога и запаха гари в столичный регион. По его словам, несмотря на локализацию очагов горения в Рязанской области, это связано с усилением юго-восточного ветра.

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