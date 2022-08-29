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«Новые обвинения»: политолог Светов спрогнозировал последствия приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Новые обвинения»: политолог Светов спрогнозировал последствия приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: МИД РФ

Гипотетическое посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, в случае реальной заинтересованности эксперты должны были посетить Запорожскую АЭС сразу после начала атак украинских войск.

— Как только начались обстрелы ЗАЭС Украиной, миссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — прим. «ВМ») должна была немедленно туда ехать. Их должна беспокоить угроза ядерной катастрофы, но, пока они твердят о возможности поездки, обстрелы продолжаются, возможность катастрофы все ближе. Тем временем генеральный секретарь ООН говорит, что ядерное оружие не обеспечивает ни победы, ни безопасности, и мечтает о его отмене. Сейчас самая реальная угроза безопасности есть — делай что-то, чтобы с этим разобраться! Требуй от англичан и американцев, чтобы они жестко надавили на Киев и Украина прекратила обстрелы. Вместо этого начинается игра: «Мы не можем точно ответить, кто стреляет по АЭС», — рассказал политолог.

К возможности визита миссии МАГАТЭ стоит относиться скептически, уверен собеседник «ВМ». При этом, даже если она и приедет, непонятно, будет ли от этого толк: не МАГАТЭ дает Украине команду обстреливать АЭС, подчеркнул Светов.

России был бы выгоден приезд специалистов МАГАТЭ, однако западные СМИ способны сильно исказить реальную ситуацию, отметил политолог.

— Мы хотели бы, чтобы был приезд, который прекратит обстрелы, но любая неисправность на станции ставится в вину России. И после визита «будут новые обвинения» в наш адрес, хотя мы недавно в ООН представили свидетельства обстрелов станций. Элементарный вопрос: «Зачем нам обстреливать станцию?» Мы ее в марте взяли, там работает персонал, а национальная гвардия Украины, которая обеспечивала охрану, перешла в российскую юрисдикцию. Так зачем нам обстреливать? Ответа на этот вопрос нет, как и на многие другие. Была Буча, была Ирпень, театр в Мариуполе — теперь Запорожская АЭС. А у международных миссий есть четкая задача: если впрямую обвинить Россию нельзя, то надо хотя бы умолчать или сказать, что непонятно, кто обстреливает, — заметил Светов.

Украина будет пытаться сорвать визит, обвинив в этом Россию, уверен собеседник «ВМ». Поэтому ситуация вокруг ЗАЭС может разрешиться только отодвиганием украинских войск на достаточное расстояние, резюмировал политолог.

Миссия МАГАТЭ уже сформирована и направлена на Запорожскую АЭС, она прибудет туда через некоторое время. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в понедельник, 29 августа.

— Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе, — заявил он.

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