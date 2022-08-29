Россияне смогут оформить финскую туристическую визу только в четырех городах с 1 сентября

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С 1 сентября этого года россияне смогут оформить финский туристический шенген по понедельникам и только в четырех городах России. Об этом сообщили в пресс-службе визового центра Финляндии в понедельник, 29 августа.

— Официальный партнер Министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в следующих визовых центрах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подать документы можно будет только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Кроме того, вводится ограничение, согласно которому число визовых заявлений сокращается до 500 в день.

Также при подаче документов их следует передавать в соответствующие цели поездки категории. При неправильном внесении заявлений следует забронировать новое время и подать его в правильный день, отметили в пресс-службе.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что на данный момент наблюдается спад спроса на получение шенгенских виз в Финляндию со стороны российских туристов. По ее словам, наибольший ажиотаж возник во время начала обсуждения возможных ограничений.