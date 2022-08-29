Итальянские рестораны начали размещать счета за электричество на чеках

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В Италии владельцы ресторанов начали размещать платежные квитанции за свет и газ на витринах и чеках своих заведений. Соответствующую кампанию начала продвигать Итальянская федерация общественных заведений (Fipe).

— Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы сделать прозрачными текущие события для тех, кто управляет баром или рестораном, а также попытаться объяснить клиентам, почему они платят больше за кофе и рискуют платить еще больше в ближайшие месяцы. При увеличении энергозатрат на 300 процентов работа идет с пистолетом у виска, — сказал вице-президент Fipe Альдо Курсано.

Отмечается, что в рамках акции Fipe разослала ресторанам специальную рамку. В ней владельцы заведений могут разместить последние квитанции для сравнения стоимости коммунальных услуг в прошлом и текущем году, передает РИА Новости.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что уже этой зимой рост цен на энергию может стать причиной недовольств в странах Евросоюза. Чтобы это недовольство переросло во что-то более серьезное, понадобятся сильные революционные лидеры.