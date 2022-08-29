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Проще, чем кажется: как оформить право собственности на дачный дом

Василиса Чернявская 
Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: как оформить право собственности на дачный дом
Фото: shutterstock

Многие владельцы загородных домов не регистрируют на них право собственности, чтобы не платить налоги. Такое решение может привести к долгим судебным разбирательствам или даже к исчезновению участка. Для помощи дачникам правительство РФ упростило, дополнило и продлило дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Как оформить дачный дом в собственность — в материале «Вечерней Москвы».

Минусы отсутствия юридического права собственности на дачный участок:

— Территория не может быть объектом сделок (участок нельзя подарить, продать или завещать);

— Власти могут законным образом видоизменять участок по своему усмотрению (например, построить дорогу и не платить компенсацию).

Чем выгодна дачная амнистия:

— Владелец участка минует длительные проверки на легальность приватизации;

— Владелец участка получает право на компенсацию в случае видоизменения участка;

— Владелец участка получает право на продажу, передачу по наследству и дарение участка.

Обязательные характеристики дачного дома для попадания под амнистию:

— Дом должен быть построен до мая 1998 года;

— Дом должен соответствовать требованиям по расположению, коммуникациям и конструкции.

Куда обратиться за оформлением права собственности на дачный участок:

— В Росреестр;

— В офисы госуслуг «Мои документы».

Какие документы надо предоставить для оформления права собственности:

— Удостоверение личности;

— Технический план дачного дома;

— Документ о предоставлении земли (акт или решение).

Кто еще может воспользоваться дачной амнистией:

— Наследники предыдущих владельцев земельных участков (при наличии свидетельства о праве на наследство).

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