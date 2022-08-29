Проще, чем кажется: как оформить право собственности на дачный дом
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Многие владельцы загородных домов не регистрируют на них право собственности, чтобы не платить налоги. Такое решение может привести к долгим судебным разбирательствам или даже к исчезновению участка. Для помощи дачникам правительство РФ упростило, дополнило и продлило дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Как оформить дачный дом в собственность — в материале «Вечерней Москвы».
Минусы отсутствия юридического права собственности на дачный участок:
— Территория не может быть объектом сделок (участок нельзя подарить, продать или завещать);
— Власти могут законным образом видоизменять участок по своему усмотрению (например, построить дорогу и не платить компенсацию).
Чем выгодна дачная амнистия:
— Владелец участка минует длительные проверки на легальность приватизации;
— Владелец участка получает право на компенсацию в случае видоизменения участка;
— Владелец участка получает право на продажу, передачу по наследству и дарение участка.
Обязательные характеристики дачного дома для попадания под амнистию:
— Дом должен быть построен до мая 1998 года;
— Дом должен соответствовать требованиям по расположению, коммуникациям и конструкции.
Куда обратиться за оформлением права собственности на дачный участок:
— В Росреестр;
— В офисы госуслуг «Мои документы».
Какие документы надо предоставить для оформления права собственности:
— Удостоверение личности;
— Технический план дачного дома;
— Документ о предоставлении земли (акт или решение).
Кто еще может воспользоваться дачной амнистией:
— Наследники предыдущих владельцев земельных участков (при наличии свидетельства о праве на наследство).