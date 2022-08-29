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Более 100 скворечников повесили москвичи в парке Северного речного вокзала

Георгий Соланович
Город
Более 100 скворечников повесили москвичи в парке Северного речного вокзала
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Жители Москвы на мастер-классе с профессиональными художниками раскрасили и повесили более 100 скворечников в парке Северного речного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 29 августа.

— Сегодня на мастер-классе ребята вместе с художниками раскрасили около 100 скворечников. Еще на лекции от орнитолога дети узнали много интересного о пернатых обитателях московских парков. Приходите посмотреть на птиц в наш парк на Северном речном вокзале. Корм можете приобрести в парке в специальных вендингах с индивидуальным дизайном, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Более 100 скворечников повесили москвичи в парке Северного речного вокзала Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В департаменте также отметили, что москвичи могут принести и свой корм — птицам подойдут злаки, семена льна, подсолнечника и ячменя, просо, цельный овес, подсушенные крошки белого хлеба и орехи.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что за все лето парк Северного речного вокзала посетили более 150 тысяч человек. В данный момент там идет подготовка мероприятий на зиму.

3 сентября в столичном деловом центре «Амбер Плаза» пройдет выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра». В рамках мероприятия запланированы смотры мелких зверьков — крыс, мышей, хомяков, песчанок и кошек, а также встречи с заводчиками и конкурсы.

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