Выставка мелких домашних животных пройдет в Москве 3 сентября

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснопролетарская улица, 36 Карта всех событий

Выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра» пройдет в столичном деловом центре «Амбер Плаза» 3 сентября. Об этом сообщили в Департаменте СМИ и рекламы Москвы в понедельник, 29 августа.

В департаменте отметили, что в рамках «ЗооПалитры» запланированы смотры мелких домашних животных — крыс, мышей, хомяков, песчанок и кошек, а также встречи с заводчиками и конкурсы.

Мероприятие продлится всего один день. Выставка откроется в 10:00 и завершится в 17:00. Вход свободный.

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 22 по 27 сентября состоится крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. В рамках мероприятия 49 авторов из 17 стран представят свои работы. Среди них художники из России, Китая, Словакии, Франции, Индии, Мексики и Таджикистана. Всего в экспозицию войдет 260 работ, а темой фестиваля станет «Слияние вселенных».

Посетители смогут также поучаствовать в создании масштабного арт-объекта. Кроме того, в программе фестиваля — экскурсии по экспозиции и творческие встречи с российскими и зарубежными художниками, а также лекторий.