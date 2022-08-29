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Репутационные риски: аналитик объяснил решение Wildberries блокировать продавцов с низкими рейтингами

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Репутационные риски: аналитик объяснил решение Wildberries блокировать продавцов с низкими рейтингами
Фото: shutterstock

Маркетплейс Wildberries обновил политику работы сайта и начал блокировать предпринимателей с низкими рейтингами. «Вечерняя Москва» обсудила с финансовым аналитиком, с чем может быть связано подобное решение и повлияет ли оно на финансовое положение компании.

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, основным фактором в принятии решения о блокировке некоторых продавцов онлайн-магазина является репутация.

— Если владельцы торгового онлайн-бизнеса рассчитывают допустить к продажам недобросовестных предпринимателей, это может дискредитировать бизнес в глазах людей, а также привести к большим финансовым потерям, чем потери от отстранения недобросовестных партнеров, — пояснил Беляев.

Он также отметил, что для успешного ведения бизнеса важно оценивать именно репутационные риски, а не предполагаемые убытки от потери партнеров.

— В онлайн-бизнесе люди выбирают товары по картинке, поэтому деятельность нужно строить на доверии. Если человек закажет товар как с картинки, а на деле ему придет некачественная продукция, репутация маркетплейса в целом может понизиться, — прокомментировал аналитик.

Специалисты рассказали, может ли смена названия маркетплейса повлиять на количество аудитории. По словам одного из экспертов, смена названия почти всегда влечет за собой потерю аудитории.

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