Вместо Wildberries — «Ягодки»: нужны ли отечественным брендам и компаниям русские названия

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Российские бренды часто выбирают себе названия на других языках. Такой подход привел к тому, что в отечественной торговле оказалось много иностранных наименований. Нужно ли русифицировать названия? Как это влияет на наш язык и торговлю? Ответы на эти вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Один из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries (дословный перевод названия — «Дикие ягоды») 15 августа сменил название своего сайта на «Ягодки». За несколько месяцев до этого глава Минпромторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. Министр обратил внимание и на Wildberries, отметив, что ретейлер мог бы выбрать и русское название.

Благотворна ли русификация для бренда

Опрошенные «ВМ» маркетологи отметили, что иностранные названия делают восприятие бренда как более престижного. Это, в свою очередь, способствует более активным продажам. При этом в настоящий момент смена иностранных названий на русские — общероссийский тренд. Компании адаптируются под текущую реальность. Зачастую это грозит им разного рода потерями.

— С точки зрения жизнедеятельности бренда смена названия — это почти всегда потеря целевой аудитории. Если речь идет о всероссийском бренде, как Wildberries, этот постулат не работает или работает не в полную силу, — объяснила «ВМ» директор по развитию IFORS Research Юлия Ермоленко.

Со временем ядерная аудитория привыкнет к новому названию, но финансовые потери для компаний неизбежны.

— Им придется вложиться в смену названий на всех площадках: склады, пункты выдачи заказов, все онлайн-форматы. Также им нужно будет сделать новую креативную концепцию и приучить к новому наименованию потребителей, — поясняет директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.

Как русские названия влияют на язык

В контексте тренда на русификацию названий брендов интересно попытаться оценить, как это повлияет на русский язык.

— Могу лишь констатировать, что сфера использования русского языка будет в этом случае расширяться. Но говорить о благотворном или пагубном влиянии на язык я не готов. Дело в том, что для русского языка и так нет никакой угрозы, — подчеркнул в беседе с «ВМ» доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом института русского языка РАН Анатолий Баранов.

Он также добавил, что курс на смену названий соответствует нынешним политическим тенденциям.

— Поскольку язык обслуживает общество, то он обслуживает и политику, идеологию. Иными словами, язык оказывается таким механизмом, который затрагивается политикой, — заключил собеседник «ВМ».