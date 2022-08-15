В Люблино или Люблине? Филолог поставил точку в бесконечных спорах пользователей соцсетей

Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

Обсуждения происшествий в Люблине среди пользователей соцсетей нередко заканчиваются яростными спорами о том, как все-таки правильно писать название этого района столицы. Порой споры доходят до обвинений друг друга в безграмотности. «Вечерняя Москва» узнала у филолога, как правильно говорить и писать название, допустимо ли использование обоих вариантов и как пишутся другие районы и места с подобными названиями.

Как рассказал заместитель директора института языкознания Российской академии наук Игорь Исаев, современная орфографическая норма заставляет склонять названия географических объектов (например, «он живет в Люблине»). Однако в ходе эволюции появилась тенденция не склонять существительные, называющие города, населенные пункты и районы городов, которые имеют окончание –о.

— Например, у людей принято не склонять название Москвы-реки, коренные москвичи не изменяют его формы (например, «что-то случилось на Москва-реке»). Отсюда появляется понимание, что среди людей распространено подобное явление, — прокомментировал Исаев.

Однако, как отметил филолог, по нормам русского языка это неправильно, поэтому необходимо склонять названия географических объектов и районов так же, как и все остальные слова, то есть правильно говорить и писать — в Люблине, а не в Люблино.

— Но стоит учитывать, что язык всегда развивается. Есть вероятность, что через какое-то время появится правило о том, что можно не склонять такие слова (примерно через 50–70 лет), — добавил специалист.

Помимо прочего Исаев дополнил, что другие станции метро, которые имеют окончание -о («Аннино», «Ховрино», «Строгино»), не требуют склонения, если название в предложении употребляется с существительным «станция» (например, «я буду ждать тебя на станции метро «Аннино»). Однако если существительное пропущено, то название станции необходимо склонять (например, «я буду ждать тебя на «Аннине»).

Также специалист рассказал, откуда в русском языке появляются новые слова. По его мнению, это варваризмы и заимствованные слова. Зачастую в общении между людьми их использование является неуместным, потому что люди не всегда правильно понимают их значение.