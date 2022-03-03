Филолог Славкин прокомментировал появление новых выражений в повседневной речи

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Заведующий кафедрой стилистики русского языка журфака МГУ Владимир Славкин прокомментировал появление новых выражений в повседневной речи.

Он отметил, что в речи имеются заимствованные слова и варваризмы. Заимствованными эксперты называют те иноязычные слова, которые обосновались в языке: пришло явление, а за них и нужное слово. А варваризм – иноязычное слово, конкурирующее с русским словом или словосочетанием. По словам филолога, зачастую они употребляются вовсе не из необходимости, а из желания щегольнуть иностранным словом и не всегда их употреблением можно назвать уместным.

— Не могу слышать «фактчекинг». Мало того что не привносится дополнительный смысл, но и произнести «проверка фактов» проще, чем «фактчекинг», где стыкуются три согласные, — отметил эксперт в комментарии argumenti.ru.

Филолог добавил, что иногда язык избыточно принимает заимствованные слова, но со временем приходит в норму.

Ранее филолог объяснил, нужно ли взрослым понимать молодежный сленг. В конце января в России запустили проект карты «языка молодежи». Люди собирают новые словечки и крылатые выражения, популярные у молодежи из разных городов нашей страны.