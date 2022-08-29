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Праздник «Народы Москвы», организованный газетой «Вечерняя Москва» прошел на Поклонной горе

Оксана Васильева
Общество

Праздник «Народы Москвы» прошел в субботу, 27 августа, на Поклонной горе. Он проводился в рамках 20-го Московского фестиваля прессы. Для гостей праздника свои номера подготовили различные народные коллективы.

Праздник «Народы Москвы» — это красочное представление, в рамках которого творческие коллективы многонациональной столицы представили гостям праздника мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и музыкальные инструменты. Это уникальное мероприятие, целью которого являются укрепление межнационального согласия, межконфессионального мира и профилактика экстремизма и национализма в столице.

— В Москве проживают представители более 160 национальностей. И мы все разные, но мы едины, — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и региональных связей города Москвы Виталий Сучков. — Праздник «Народы Москвы» показывает красоту традиций и обычаев народов. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше будет уважения, понимания.

Идее проведения праздника предшествовал мультимедийный проект «Народы Москвы», который существовал на протяжении 7 лет в формате еженедельных встреч с представителями разных народов в прямом эфире студии сетевого вещания. За это время в гостях у «Вечерки» побывали представители более 130 национальностей, проживающих в Москве.

Поклонная гора Народы Москвы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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