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Украинские власти должны начать переговоры с Россией и заняться поиском компромиссных решений. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в понедельник, 29 августа.

— Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей. Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики стенка на стенку, — заявил Труханов.

Тем не менее мэр Одессы оценил решения президента Украины Владимира Зеленского с начала спецоперации как «правильные». В то же время глава города раскритиковал украинского лидера за то, что он не предоставил регионам и муниципалитетам страны «большую автономию». Труханов подчеркнул, что если бы Зеленский прислушивался к рекомендациям, то «все бы работало лучше».

Помимо этого, мэр Одессы в очередной раз выступил против сноса памятника императрице Екатерине II несмотря на то, что петиция о демонтаже монумента набрала 25 тысяч подписей. По словам Труханова, «история не изменится», а в подобных действиях «нет никакого смысла», передает ТАСС.

25 марта президент России Владимир Путин раскритиковал существующую культуру отмены на Западе. По его словам, культура отмены превратилась в отмену культуры: из афиш вымарывают композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, под запрет попадают и книги русских писателей. Последний раз подобную кампанию проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад, напомнил Путин.