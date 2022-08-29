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Организатор пробега элитных автомобилей Хитров в суде заявил, что он «не мажор, а предприниматель»

Степан Жирнов
Происшествия
Организатор пробега элитных автомобилей Хитров в суде заявил, что он «не мажор, а предприниматель»
Фото: shutterstock

Слушание административных дел в отношении организатора пробега элитных автомобилей Алексея Хитрова в Москве и еще шестерых фигурантов проходило в Москве в понедельник, 29 августа.

— Я не мажор, я — предприниматель! Это была встреча предпринимателей, — заявил Хитров, когда зашел в зал суда.

Как сообщает Telegram-канал «Shot», подсудимый не поверил, что ему придется отправиться за решетку на время слушания его дела. Он собирался рассказать подробности автопробега, но сотрудники суда его прервали.

В воскресенье, 28 августа, сотрудники Госавтоинспекции разогнали участников несогласованного автопробега элитных автомобилей в Москве.

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