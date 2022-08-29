«Подсказка — репутация!»: Кабанов объяснил причину неудавшегося романа с Казановой

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На всех телеэкранах страны почти 20 лет назад начался проект «Фабрик звезд». Зрители могли увидеть не только творческий путь будущих знаменитостей, но и их романы.

Участник группы «Корни» Алексей Кабанов и вокалистка «Фабрики» Сати Казанова считались одной из популярнейших пар. Они были очень близки и проводили много времени вместе. Однако дальнейшего развития романа зрители так и не увидели.

По словам Казановой, Кабанов так и не решился сделать предложение. Артист не стал медлить с комментарием и раскрыл небольшие подробности их личной жизни.

— Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка — репутация! — цитирует Кабанова StarHit.

До этого экс-вокалистка группы «Фабрика» раскрыла детали былых романтических отношений с вокалистом группы «Корни» Алексеем Кабановым. Исполнительница призналась, что в ходе совместных гастролей по окончании проекта они с музыкантом действительно сильно сблизились, но их история любви сейчас в прошлом. В настоящее время артисты находятся в дружеских взаимоотношениях.