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Устойчивость экономики России перед масштабными внешнеполитическими вызовами стала неожиданностью для американских аналитиков. Такое мнение выразил обозреватель издания Business Insider Джордж Гловер.

Он отметил, что западные эксперты были уверены, что Россия окажется в сложной ситуации из-за многочисленных санкций, введенных США и Евросоюзом после начала специальной военной операции на Украине.

— Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость, — говорится в публикации.

Гловер отметил, что в настоящее время финансовая система РФ крепнет за счет мощного экспорта нефти, устойчивому к внутреннему спросу и мерам по борьбе с безработицей. Он добавил, что благодаря усилиям правительства в России наращиваются производство и сектор услуг.

Публицист заключил, что, вопреки всем прогнозам со стороны экспертов с Уолл-стрит, «российская экономика процветает», передает РИА Новости.

До этого обозреватель издания The National Interest заявил, что западные страны не способны выйти победителями из кризиса на востоке Украины. По его словам, государствам придется смириться с «жесткой и неудобной правдой». Он подчеркнул, что западным странам никогда не удастся поколебать решимость РФ по отношению к украинскому кризису.