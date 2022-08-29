Автомобильный паром загорелся у побережья Швеции

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У Побережья Швеции загорелся автомобильный паром. На его борту находится порядка 300 человек. Об этом сообщило агентство агентство France-Presse со ссылкой на представителя морской администрации Йонаса Францена в понедельник, 29 августа.

— На автомобильной палубе возник пожар, — сказал он.

Францен добавил, что на данный момент к судну направили три вертолета и семь спасательных кораблей. Специалисты начали крупномасштабную спасательную операцию.

Уточняется, что речь идет о пароме Stena Scandica. Он находилось берегов шведского острова Готска-Санден. По предварительным данным, возгорание находится под контролем, его причина неизвестна. Информации о пострадавших нет, передает РИА Новости.

24 августа сообщалось, что в районе Сахалина началась спасательная операция. Там с якоря сорвало несколько судов. Уточняется, что на их борту находятся около 54 человек.

Позже стало известно, что всего в районе дрейфовали четыре баржи с тягачами. Две из них на данный момент находятся на севере Амурского лимана, остальные — у берегов острова Сахалин.