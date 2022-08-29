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Ежегодно россияне выбрасывают 28 миллионов килограммов алюминиевых банок

Ирина Игнатенко
Общество
Ежегодно россияне выбрасывают 28 миллионов килограммов алюминиевых банок
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 80 процентов отходов алюминиевой тары перерабатывается в России после обработки твердых коммунальных отходов и тех, что образовались от использования товаров. Всего в стране образуется 28 400 тонн отходов алюминиевой тары, сообщили в Российском экологическом операторе.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что эта отрасль переработки является одной из самых развитых в стране. Алюминиевые банки являются дорогим вторсырьем.

— После того как твердые коммунальные отходы и отходы от использования товаров проходят обработку, из них извлекаются полезные фракции. В том числе это металлолом, алюминий, жесть. Алюминиевые и жестяные банки поступают на переработку на металлургические заводы. Алюминий можно перерабатывать бесконечное множество раз, — отметил он.

Граждане могут сдавать алюминиевые банки в контейнеры для вторсырья, установленные около жилых домов, баки для раздельного сбора отходов в общественных местах. Кроме того, в российских городах начали устанавливать фандоматы, которые принимают пластиковую и алюминиевую тару в обмен на скидки и бонусы. Пилотный проект по установке 10 000 фандоматов Российский экологический оператор запустил в 2021 году, передает «360».

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

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