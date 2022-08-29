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Брата-близнеца организатора пробега элитных машин отправили под арест на 15 суток

Лейла Алиева
Происшествия
Брата-близнеца организатора пробега элитных машин отправили под арест на 15 суток
Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Таганский районный суд столицы отправил под арест брата-близнеца организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Сергея Хитрова на 15 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 августа.

Постановлением Таганского района города Москвы по делу Хитров Сергей признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

В зале суда предприниматель признал вину и извинился.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции 28 августа пресекли попытку провести в центре города несогласованный автопробег элитных машин. Позже Таганский районный суд столицы арестовал организатора незаконного мероприятия Алексея Хитрова на 15 суток.

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