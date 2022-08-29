Организатора пробега элитных авто Алексея Хитрова арестовали на 15 суток

Фото: Пресс-служба Таганского районного суда

Таганский районный суд столицы арестовал организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Алексея Хитрова на 15 суток. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 августа.

Постановлением Таганского района города Москвы Хитров Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Также по делу проходят шесть организаторов массового мероприятия.

В воскресенье, 28 августа, сотрудники Госавтоинспекции разогнали участников несогласованного автопробега элитных автомобилей в Москве.

Хитрова задержали и составили в отношении него административный протокол. В зале суда предприниматель не сразу поверил, что ему нужно сидеть за решеткой во время слушания его дела.