Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политика Леонида Гозмана задержали в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Политика Леонида Гозмана задержали в Москве
Фото: public domain

В столице задержали политика Леонида Гозмана*. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

Его обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацисткой Германией. Политику грозит штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток, сообщает «RT» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент Гозман* находится в Тверском ОВД столицы.

В четверг, 25 августа, в отношении другого политика избрали меру пресечения. Суд наложил на бывшего мэра Екатеринбурга запрет определенных действий.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Политика административные правонарушения Москва Задержания Тверской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте