Политика Леонида Гозмана задержали в Москве

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В столице задержали политика Леонида Гозмана*. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

Его обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацисткой Германией. Политику грозит штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток, сообщает «RT» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент Гозман* находится в Тверском ОВД столицы.

В четверг, 25 августа, в отношении другого политика избрали меру пресечения. Суд наложил на бывшего мэра Екатеринбурга запрет определенных действий.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.