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Военно-спортивный фестиваль имени Суворова стартует в Москве с 12 сентября

Лейла Алиева
Город
Военно-спортивный фестиваль имени Суворова стартует в Москве с 12 сентября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Студёный проезд, 4к1 Карта всех событий

Первый Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса Александра Суворова по легкой атлетике и спортивному ориентированию среди кадетов пройдет в Москве с 12 по 16 сентября. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в департаменте СМИ и рекламы столицы.

— Фестиваль посвящен Дню знаний, Дню окончания Второй мировой войны, Дню солидарности борьбы с терроризмом и Международному дню мира, проводится в соответствии с программами развития «легкой атлетики» и «спортивного ориентирования» в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 12 сентября в 14:00 в спортивном комплексе «Медведково-Арена». Отборочные туры, полуфиналы и финалы пройдут с 13 по 15 сентября с 10:00 до 18:00, а историческая спортивная баталия развернется среди кадетов силовых министерств и ведомств, а также гражданских с регионов страны, включая учащихся кадетских классов и юнармейцев.

Церемония закрытия фестиваля, а также награждение победителей состоится также в СК «Медведково-Арена» 16 сентября в 13:00.

Накануне в столице завершился первый фестиваль инженерно-технического творчества «Мосавтофест», где студенты представили собственные разработки гоночных автомобилей.

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