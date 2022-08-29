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Студенты представили собственные разработки гоночных автомобилей

Рената Лебедева
Общество
Студенты представили собственные разработки гоночных автомобилей
Москвичка Александра Зидрашко перед гоночным заездом среди столичных студентов на фестивале «Мосавтофест» / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

28 августа завершился первый московский фестиваль инженерно-технического творчества «Мосавтофест». Гости мероприятия смогли пообщаться с известными спортсменами, понаблюдать за зрелищными автогонками.

Фестиваль «Мосавтофест» проходит при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Главная цель этого мероприятия — продемонстрировать достижения московских предприятий, которые занимаются производством автомобилей, в том числе гоночных, и запчастей к ним.

На двухдневном фестивале гостей ждала насыщенная программа — в специальных шатрах были организованы деловые дискуссии, касающиеся новых технологий в автопроме, образовательные лекции об истории автомобилей, а также кинопоказы культовых фильмов о гонках. А развлекательная часть программы включала в себя картинг, соревнования по мотокроссу, ралли и встречи с чемпионами «Формулы-1».

— Такие мероприятия помогают приобщить всех желающих к культуре автомобильного спорта. На мой взгляд, очень важно показать людям, какие у нас талантливые изобретатели и спортсмены, рассказать, как попасть в большой спорт, потому что многие боятся и не понимают этого, и самое главное — наглядно продемонстрировать, что производит наш автопром, и всячески его поддержать, — рассказал автогонщик и победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин.

Кстати, на «Мотофесте» приняли участие профессиональные команды автогонщиков из разных вузов Москвы. Они не только соревновались между собой в специальных заездах — например, студентка МИСИС Александра Зидрашко впервые приняла участие в гонках, а готовилась к ним несколько лет.

Также студенты провели несколько презентаций, на которых продемонстрировали модели автомобилей, разработанных на базе промпредприятий учебных заведений.

— Транспорт в будущем станет электрическим, поэтому сейчас надо думать о подготовке достойных кадров. Я уверен, что сейчас мы успешно готовим новое поколение ученых, дизайнеров, инженеров для отечественной автомобильной промышленности, — отметил один из организаторов конкурса для молодых специалистов в сфере автомобильного инженеринга «Первый элемент» Алексей Кашин.

Так, студентка Московского политехнического университета Полина Волкова с детства увлекалась автогонками и не пропускает ни одного чемпионата. В школе она решила заняться разработкой дизайна для гоночных автомобилей, поэтому выбрала аналогичную специальность в своем будущем учебном заведении. На «Мотофесте» девушка представила гоночный автомобиль под названием «Феликс», в разработке которого она принимала непосредственное участие.

— Наш университет предлагает уникальные возможности в сфере производства электротранспорта. Над «Феликсом» мы работали долгое время, и сейчас модель участвует в различных соревнованиях, — рассказала она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— У столичных предпринимателей есть огромный потенциал, и сейчас у нас много проектов в тренде автопрома, работают как технологические стартапы, так и состоявшиеся компании. Помощь Москвы всегда фокусируется из запроса компании. Основной упор мы делаем на создание производственных мест, на площадки в технопарках. Это поддержка с закупкой оборудования, помощь в изобретательской деятельности — регистрация изобретений, тестирование технологий в городе и внедрение их в реальное производство. А также привлечение денежных ресурсов.

Транспорт Автомобили автогонки инженеры Фестивали
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