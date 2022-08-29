Жилой дом конца 60-х на Большой Бронной капитально отремонтируют

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Бронная улица, 2/6 Карта всех событий

Власти Москвы согласовали проект по капитальному ремонту жилого здания конца 1960-х годов на Малой Бронной в Пресненском районе столицы. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева в понедельник, 29 августа.

— Жилой дом конца 60-х годов прошлого века ждет комплексный капитальный ремонт в соответствии с утвержденным в Мосгосэкспертизе проектом. Проектными решениями предусмотрены наружные работы, внутренняя отделка общих помещений и замена инженерно-технических коммуникаций. Фасад дома промоют и проведут локальную обработку антисептическими составами, восстановят штукатурный слой на уровне первого этажа и оконные откосы. Наружные стены будут окрашены и частично облицованы плиткой, — отметила Яковлева.

В 16-этажном здании по адресу Большая Бронная, дом 2/6, планируется произвести работы по обновлению лоджии, а также стен в холлах перед квартирами, на лестничных клетках, в переходных коридорах. Помимо этого, специалисты заменят окна и двери.

Капитальный ремонт также включает в себя работы в подвальных помещениях, на чердаке и кровле, сообщает официальный сайт Комплекса градостроительной политики Москвы.

До этого глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил об открытии 75 коммерческих предприятий на территории 23 новостроек, возведенных в рамках реализации программы реновации на севере столицы.