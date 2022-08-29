«Синдром упущенной выгоды»: психотерапевт назвал нормой усталость в конце лета

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Безосновательное появление усталости в конце лета является нездоровым симптомом. Однако существуют случаи, когда она может быть нормой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, появление усталости в конце лета может быть нормальным явлением.

— Например, для студентов и школьников появление усталости в конце лета может считаться нормой. Это связано с тем, что в течение года у них есть четкий распорядок дня, а летом он отсутствует, что может приводить к усталости и утомленности, — пояснил врач.

Также он отметил, что усталость в конце летнего сезона может возникнуть у людей, которые столкнулись с синдромом упущенной выгоды. В остальных случаях, по словам специалиста, появление усталости говорит о скрытой, маскированной депрессии.

Помимо прочего, психотерапевт объяснил, почему возникает синдром упущенного лета. По его мнению, это связано с тем, что человек ставит неосуществимые цели и, не достигая их, испытывает целый спектр негативных чувств.