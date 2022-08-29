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Стала известна судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей семилетнего мальчика

Лейла Алиева
Происшествия
Стала известна судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей семилетнего мальчика
Фото: Страница Движение Альтернатива в соцсети ВКонтакте

Мальчика, мать которого пыталась продать его за 300 тысяч рублей, поместили в детский дом на Урале. Об этом сообщил его отчим в понедельник, 29 августа.

По его словам, после случившегося ребенок две недели находился в больнице, а затем был определен в российский детский дом. В настоящее время отчим планирует вернуть мальчика домой, поэтому собирает все необходимые для этого документы. При этом он пока не может видеться с ребенком, так как для этого нужно специальное разрешение. В детском доме сообщили, что с психикой мальчика все нормально.

Кроме того, мужчина отметил, что не будет подавать апелляцию на арест жены, так как это бесполезно. Более того, он пока не виделся с супругой, потому что свидания на данный момент запрещены, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 августа. Жительница Екатеринбурга решила продать собственного сына за 300 тысяч рублей в связи с плохим материальным положением. Однако ее супруг рассказал о ежемесячном доходе в 120 тысяч рублей. Кроме того, семья проживает в двухкомнатной квартире и занимается постройкой дома.

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