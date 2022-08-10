Жительница Екатеринбурга продала семилетнего сына за 300 тысяч рублей

Фото: МВД

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей из-за плохого материального положения. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета России.

По версии следствия, в конце июля 2022 года временно неработающая 36-летняя женщина в социальных сетях разместила объявление о том, что передаст своего семилетнего сына в другую семью. Однако в переписке с одной из «покупательниц» женщина уточнила, что продаст ребенка за 300 тысяч рублей.

Вскоре предприимчивой мамой заинтересовались полицейские активисты организации по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива». Под видом покупателей они вступили с ней в контакт и договорились о «продаже».

После встречи и передачи ей части требуемой сумы женщину задержали с поличным. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Торговля в отношении несовершеннолетнего».

Как призналась сама женщина, она решила продать сына якобы из-за бедственного положения. Однако ее супруг рассказал о ежемесячном доходе в 120 тысяч рублей. Кроме того, семья проживает в двухкомнатной квартире и также занимается постройкой дома, передает РИА Новости.

В июне Лефортовский районный суд Москвы приговорил 27-летнюю жительницу Республики Марий Эл Эвелину Фадееву к трем годам лишения свободы за попытку продать своего новорожденного сына.