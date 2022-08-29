Продюсер Большаков получил 5,5 года колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»
Продюсер Большаков получил 5,5 года колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило». Сотрудники полиции также получили сроки. Об этом в понедельник, 29 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Щербинского районного суда.
По словам пресс-секретаря суда, бывший гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило».
— Приговором Щербинского районного суда Дмитрий Большаков признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщил собеседник «ВМ».
О махинации могли и не узнать, но не повезло. Место для перекрытия команда выбрала не самое удачное, чем привлекли внимание сотрудников ФСО. Они вышли проверить документы и вскрыли подлог.
В эту же минуту Большакова, а также полицейских Дмитрия Смолина и Игоря Файзуллина, арестовали. Последним суд дал более тяжелое наказание: 7,5 и 8,5 года колонии соответственно.
В этот же день Таганский районный суд столицы арестовал организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Алексея Хитрова на 15 суток.