Фото: Чикатило, 2021 год

Продюсер Большаков получил 5,5 года колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило». Сотрудники полиции также получили сроки. Об этом в понедельник, 29 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Щербинского районного суда.

По словам пресс-секретаря суда, бывший гендиректор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил 5,5 года колонии по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило».

— Приговором Щербинского районного суда Дмитрий Большаков признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщил собеседник «ВМ».

О махинации могли и не узнать, но не повезло. Место для перекрытия команда выбрала не самое удачное, чем привлекли внимание сотрудников ФСО. Они вышли проверить документы и вскрыли подлог.

В эту же минуту Большакова, а также полицейских Дмитрия Смолина и Игоря Файзуллина, арестовали. Последним суд дал более тяжелое наказание: 7,5 и 8,5 года колонии соответственно.

В этот же день Таганский районный суд столицы арестовал организатора несанкционированного пробега элитных автомобилей Алексея Хитрова на 15 суток.