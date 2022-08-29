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Врач Мясников перечислил правила для сохранения здоровья в осенний период

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Мясников перечислил правила для сохранения здоровья в осенний период
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников назвал девять самых важных правил сохранения здоровья для человека в период вирусных и простудных заболеваний.

Он отметил, что нужно избавиться от вредных привычек: употребления алкоголя, курения.

Также стоит следить за своим весом и при необходимости ограничивать калории. Важно помнить о необходимости умеренной физической активности.

Не стоит забывать и о закаливании, будут полезны ежедневные обливания холодной водой.

Врач добавил, что осень неизбежна, но лучше подготовиться к ней заранее. Не стоит возвращаться из отпуска в последний день перед выходом на работу, в особенности если погода в родном городе резко отличается от места отдыха, передает Общественная Служба Новостей.

До этого кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова рассказала, как подготовить организм к межсезонью.

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