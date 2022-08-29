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Льготный проезд для учащихся возобновят с 1 сентября на поездах ЦППК

Александр Афонин
Общество
Льготный проезд для учащихся возобновят с 1 сентября на поездах ЦППК
Фото: Пресс-служба ЦППК

Школьники и студенты смогут вновь воспользоваться правом льготного проезда в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в понедельник, 29 августа.

— С 1 сентября школьникам и студентам вновь станут доступны льготы при проезде в пригородных поездах далее центральной зоны МЦД и на других направлениях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Москвы и Владимирской области право на льготный проезд распространяется как на обычные поезда, так и на экспресс-составы с предоставлением места. Кроме того, в Смоленской, Рязанской, Брянской, Московской, Калужской, Курской и Тульской областях школьники и студенты могут воспользоваться скидкой на поезда 6000-й нумерации.

24 августа сообщалось, что с начала этого года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты порядка 850 тысяч разовых билетов. На данный момент в билетных автоматах внедряется новый интерфейс, позволяющий выбрать запись проездного напрямую.

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