Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в краткосрочной перспективе

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На данный момент Франция не имеет возможности в краткосрочной перспективе найти альтернативу российскому газу, что приводит к снижению потребления энергии на предприятиях. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн в понедельник, 29 августа.

— Мы понимаем, что если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, Европе не хватит газа этой зимой. Нет немедленной альтернативы, чтобы компенсировать отсутствие этих поставок, — сказала она.

По словам Борн, в сравнении с другими странами Франция находится в более положительной ситуации. Ожидается, что к концу лета газохранилища страны будут полностью заполнены. Однако для более стабильной ситуации зимой предприятиям придется сократить потребление топлива, передает РИА Новости.

Накануне аналитик Тибо Спирле заявил, что Россия нанесет Евросоюзу «смертельный удар», если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Он напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на десять дней для работ по техобслуживанию, и это создало серьезное напряжение в Европе.