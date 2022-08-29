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Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры пройдет в Москве в сентябре

Александр Афонин
Город
Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры пройдет в Москве в сентябре
Фото: Вечерняя Москва

В столице с 15 по 30 сентября пройдет Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе управления по взаимодействию со СМИ департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

— В период с 15 по 30 сентября 2022 года в Москве запланировано проведение Фестиваля латиноамериканской и карибской культуры. Фестиваль пройдет на площадках театра «Золотое кольцо», Библиотеки иностранной литературы, Московского городского университета правительства Москвы, — говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках фестиваля состоится обширная программа мероприятий. Гости мероприятия смогут посетить концерт с участием творческих коллективов из стран Латинской Америки, послушать лекции, публичные чтения и многое другое, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что первый Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса Александра Суворова по легкой атлетике и спортивному ориентированию среди кадетов пройдет в Москве с 12 по 16 сентября. Отборочные туры, полуфиналы и финалы пройдут с 13 по 15 сентября.

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