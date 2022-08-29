Претензии избирателей и DDoS-атаки не были обнаружены на тесте системы ДЭГ в Москве

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не получил жалоб от горожан и сообщений о проведении DDoS-атак. Об этом сообщил руководитель штаба Вадим Ковалев в понедельник, 29 августа.

— На участках было не так много людей — чуть больше 10 тысяч, (они — прим. «ВМ») отнеслись (к нововведению — прим. «ВМ») хорошо, благополучно проголосовали. У нас каких-то жалоб и звонков <…> или чего-то подобного не было, — сказал он.

Кавалев добавил, что по окончании теста специалисты не получили звонков или заявлений о трудностях с доступом к онлайн-голосованию. Кроме того, в этом году сотрудникам общественного штаба не поступало сообщений о массовых DDOS-атаках системы, как это было в прошлом году, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в столице прошло тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Его участникам предлагалось ознакомиться с процессом голосования и ответить на вопрос о том, какие улучшения помогут сделать район, где они проживают, более комфортным.