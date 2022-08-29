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Компания Ericsson закроет свое представительство в России

Лала Манушакян
Общество
Компания Ericsson закроет свое представительство в России
Фото: shutterstock

Шведский поставщик оборудования для сетей мобильной связи Ericsson объявил о своем окончательном уходе с российского рынка. Об этом стало известно в понедельник, 29 августа.

Компания закроет свое представительство в России до конца года и уволит сотрудников, которых в нынешний момент около 400.

— По выполнению обязательств перед заказчиками в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России, обещая «финансовую и масштабную оценку» выявления, — передает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Помимо этого, финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил о своих планах полностью прекратить работу на территории России к концу года. Компания будет существовать в России лишь формально, пока не завершит все юридические процессы.

В марте компания Sony Music объявила о полной приостановке своей деятельности в стране. Сотрудники продолжают получать заработную плату. Решение по ситуации, в которой произошла работа с участием артистов компании, пока еще не предпринималось.

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