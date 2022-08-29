Собянин рассказал о заседании президиума по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 августа провел заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Мишустин отметил, что две трети мер были сгенерированы в регионах, с опорой на людей.

— Были системные меры, такие как льготное кредитование, поддержка малого бизнеса и, что очень важно, — системообразующих предприятий, которые не попали в федеральный список, а также меры, связанные со снижением административных барьеров, — отметил мэр.

По словам Собянина, и на федеральном, и на местных уровнях удалось сохранить параметры бюджетов, а также государственные, региональные и муниципальные заказы. Также в столице были приняты меры по упрощению офсетных сделок, долгосрочных госконтрактов на федеральном и на региональном уровнях.

Кроме того, удалось решить большинство проблем, связанных с уходом иностранных компаний в автомобилестроении, авиации, торговле, общепите. Либо найдены российские инвесторы, либо замещена продукция, отметил мэр в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось о том, что столица оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям в сфере автомобильной промышленности. Меры поддержки со стороны мэрии направлены в том числе на закупку оборудования, помощь в регистрации изобретений, тестирование технологий в городе и внедрение их в производство.