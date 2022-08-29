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Суд арестовал экс-мэра Архангельска за организацию пробега элитных машин в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Суд арестовал экс-мэра Архангельска за организацию пробега элитных машин в Москве
Фото: shutterstock

Таганский районный суд столицы отправил под арест бывшего мэра Архангельска Александра Донского. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 августа.

Его признали виновным в организации несанкционированного массового автопробега в центре Москвы. Донскому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Автопробег, о котором идет речь, должен был состояться в воскресенье, 28 августа. Организаторы хотели проехать от «Москвы-Сити» в сторону Подмосковья колонной из более чем 170 элитных автомобилей. Подробности о скандальном мероприятии читайте в материале «ВМ».

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