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Обвинение в мошенничестве и пара сотен элитных машин: что известно о несостоявшемся пробеге «богатых и успешных»

Степан Жирнов
Происшествия
Обвинение в мошенничестве и пара сотен элитных машин: что известно о несостоявшемся пробеге «богатых и успешных»
Фото: vk/a.khitrov

В понедельник, 29 августа, более ста человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве. В этот же день Таганский районный суд столицы назначил организатору несанкционированного автопробега Алексею Хитрову 15 суток ареста. Кроме того, на него подали сразу несколько заявлений о мошенничестве. Подробности об участниках и организаторе несостоявшейся гонки «богатых и успешных» читайте в материале «Вечерней Москвы».

Я — предприниматель!

В понедельник, 29 августа, пресс-секретарь Таганского районного суда сообщил «Вечерней Москве», что протоколы составлены на 14 участников мероприятия по статье «Организация одновременного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка».

Первым рассматривалось дело непосредственно организатора мероприятия.

— Я не мажор, я — предприниматель! Это была встреча предпринимателей, — заявил Хитров, когда зашел в зал.

Подсудимый не поверил, что ему придется отправиться за решетку на время слушания его дела. Он собирался рассказать подробности автопробега, но сотрудники суда его прервали.

В конечном итоге суд признал его виновным и арестовал на 15 суток, так же, как и его брата, Сергея.

Видео: Пресс-служба суда

Остальные участники «заезда» получили от 10 до 7 суток.

Как все начиналось

В конце лета криптоблогер Алексей Хитров решил организовать мероприятие, на котором представители богатых слоев населения смогли бы отдохнуть, пообщаться, а также прокатиться на собственных дорогих автомобилях колонной от центра столицы в сторону Подмосковья. По данным Газета.ru также предполагалось, что во время пробега участники мероприятия будут расклеивать стикеры «Богатые и успешные».

Участие в мероприятии было платным. Организаторы продавали несколько видов билетов. За 40 тысяч рублей можно было принять участие во всей программе автопробега. VIP-билеты, которые продавались уже за 105 тысяч рублей, включали в себя посещение элитной бани по системе «Все включено» и ночь в пятизвездочном отеле.

— Напитки, алкоголь, еда, кальяны, групповое парение в каждом из домиков — все включено в стоимость, и ничего доплачивать не нужно, — так организаторы описали программу развлечений.

Но самый «крутой» билет обошелся бы участнику в 300 тысяч рублей. За эти деньги владелец Premium-пакета получал личного менеджера, номер люкс в гостинице, комплимент от организаторов, шампанское и уникальные развлечения, сообщили в Известиях.

Цена разнилась в зависимости от даты покупки: чем ближе срок проведения, тем дороже билет.

Примечательно, что на объявление откликнулись многие успешные бизнесмены: среди участников были Антон Симутов, сооснователь лаундж-баров в Санкт-Петербурге, заместитель руководителя юридического отдела компании «Октан» Олег Ткаченко, владелец компании «Текстильная лавка» Евгений Осколков.Также билеты приобрели основатель фирмы для эвакуации машин Алексей Маликов, известный блогер и бизнесмен Азам Ходжаев и бывший мэр Архангельска Александр Донской.

Организатор обещал, что безопасность мероприятия будет обеспечена на высшем уровне, а за порядок отвечают бывшие сотрудники спецслужб.

Суммарно на мероприятии ожидалось более 170 автомобилей премиум-класса.

— Наша цель — сделать не просто сбор машин или автопробег, а организовать элитный отдых, все, как вы любите, без лишних глаз, — цитирует организаторов мероприятия «КП».

Что пошло не так

Несмотря на заверения команды Хитрова, правоохранительные органы с самого начала идею не оценили. По данным Telegram-канала «112», полицейские не раз предупреждали организатора о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия, но предприниматель не реагировал и продолжал продавать билеты.

В день проведения мероприятия, 27 августа, участники собрались на площадке в пяти километрах от бизнес-квартала «Москва-Сити». В ту же минуту любителей красивой жизни, включая организатора, задержали. В их отношении составили административные протоколы.

В тот же день элитные машины эвакуировали на штрафстоянки, чтобы проверить авто на нелегальную модификацию. Но уже через день, 29 августа, пойманные участники элитной гонки присылали своих помощников с доверенностями, чтобы те могли забрать транспортные средства, сообщает Telegram-канал Shot.

Претензии к организатору

Также, по информации Telegram-канала Shot, некоторые участники автопробега, например 36-летний житель Армавира Игорь Автономов, написали заявления в полицию о мошенничестве. По его словам, он заплатил 67,5 тысячи рублей за билет, а получил только массу проблем.

Следом по той же причине в правоохранительные органы обратился житель Санкт-Петербурга Михаил Хайбобин, официально безработный, который перевел организаторам 465 тысяч рублей.

Также известно о заявлении 21-летнего Алексея Иванова из Ростова. Он перечислил Хитрову около 35 тысяч рублей.

По мнению канала, это только начало, и обманутые любители элитных автомобилей еще не раз заявят в полицию в связи с сорвавшимся мероприятием.

Кто такой Хитров

Сам Алексей, как и его поклонники, называет себя успешным предпринимателем. В 17 лет юноша начал заниматься SMM и арбитражем трафика, в 18 заинтересовался бизнесом. С тех пор молодой человек регулярно участвовал в различных правительственных грантах. Учился бизнесмен в ИТМО на программиста, куда поступил благодаря призовому месту Всероссийской олимпиады по математике.

С 2016 года он является генеральным директором рекламного агентства «Квик Шок». Также вместе со своим братом Сергеем они активно занимаются криптовалютой.

Молодой человек был на слуху во многих программах, в том числе вел экстравагантный блог «Анонимный предприниматель». В целом деятельность Хитрова сложно описать кратко: реклама, криптовалюты, продвижение компаний, блогерство, бизнес-тренерство и многое другое. Такой версии, по крайней мере, придерживаются его поклонники.

Однако далеко не все верят в позитивный образ молодого предпринимателя.

По информации Пятого канала, к проектам предпринимателя много вопросов — бизнесмен регулярно попадает в скандалы, например, в социальных сетях его напрямую обвиняют в мошенничестве.

Рекламному агентству «Квик Шок» тоже достается. На него несколько раз подавали в арбитражный суд на общую сумму 218 тысяч рублей.

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