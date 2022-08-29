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Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing 737MAX

Елена Самойлова
В мире
Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing 737MAX
Фото: depositphotos

Правительство России разрешило авиакомпании S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing 737MAX. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 29 августа.

— Разрешить ООО «Глобус» (дочерняя компания S7 — прим. «ВМ») до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую республику товаров по перечню, согласно приложению, — следует из документа.

При этом в приложении указаны два борта Boeing 737-8 МАХ.

Пассажирская S7 и грузовая AirBridgeCargo ранее обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям. S7 заявила о желании избавиться от двух Boeing 737-8 МАХ, так как эти лайнеры не сертифицированы в РФ. А ABC — от 14 грузовых самолетов Boeing 747, которые впоследствии планирует использовать в рамках совместного предприятия с компанией из ОАЭ.

О том, какие самолеты могут составить авиапарк российских пассажирских авиакомпаний, — в материале «ВМ».

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