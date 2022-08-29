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На финской таможне изымают иностранную валюту у россиян

Егор Провоторов
В мире
На финской таможне изымают иностранную валюту у россиян
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выезжающим с территории Финляндии российским туристам приходится отдавать свои евро финским таможенникам «на сохранение».

Как пишет «Фонтанка», сотрудники таможенной службы Финляндии изымают у россиян валюту во время обысков на границе. При этом россиянам предлагают два варианта.

— Первый вариант — я прямо сейчас на границе могу передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию. Либо второй вариант — я смогу забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз, — рассказал петербуржец Петр, который лишился 1390 евро на погранпункте.

Собеседник издания выбрал второй вариант. После этого таможенники составили максимально подробную опись и занесли изъятую сумму в соответствующий протокол.

Накануне стало известно, что с 1 сентября этого года россияне смогут оформить финский туристический шенген по понедельникам и только в четырех городах России. Подать документы можно будет только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Кроме того, вводится ограничение, согласно которому число визовых заявлений сокращается до 500 в день.

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