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ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Херсонской области

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Херсонской области
Фото: depositphotos

Украинские силы нанесли массированный ракетный удар по территории Новой Каховки и расположенной неподалеку гидроэлектростанции (ГЭС), начался пожар, сообщил журналистам глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Собеседник РИА Новости выразил уверенность, что последствия произошедшего будут «жуткие». Было много обстрелов, слышны были взрывы. Степень разрушений в данный момент выясняется. Леонтьев назвал ситуацию непростой.

В результате атаки населенный пункт остался без водоснабжения и электричества. Власти региона успели оснастить больницы генераторами, с утра начнут доставлять воду и провизию, заключил глава администрации города.

Украинские войска на протяжении последних нескольких месяцев обстреливают Новую Каховку и район ГЭС. Используется в том числе поставленное западными государствами вооружение.

В минувшую субботу, 27 августа, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS.

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