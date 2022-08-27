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Минобороны сообщило о ликвидации склада на Украине с ракетами для HIMARS

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны сообщило о ликвидации склада на Украине с ракетами для HIMARS
Фото: U.S. Army / Angelo Mejia

Вооруженные силы России уничтожили в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области Украины склад с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777, — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» возле Чернобаевки и 18 снарядов для HIMARS в Херсонской области, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы России поразили в районе населенного пункта Малиновка, расположенного в ДНР, украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, российские войска уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1» в районе села Григоровка.

6 августа российская армия ликвидировала временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ около села Белогорка под Херсоном. В результате авиационных ударов армия России уничтожила более 400 националистов.

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